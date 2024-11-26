Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни

Отставного председателя правления и секретаря партийного комитета одного из крупнейших банков мира Bank of China Лю Ляньгэ приговорили к высшей мере наказания за получение взяток и незаконную выдачу кредитов. Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным издания, суд провинции Шаньдун приговорил Ляньгэ к смертной казни с отсрочкой на два года. Это означает, что приговор приведут в исполнение только если он совершит какие-либо преступления в течение этого срока. В противном случае Ляньгэ ждет пожизненное заключение.
Суд также постановил конфисковать все личное имущество Ляньгэ и лишить его всех политических прав.
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