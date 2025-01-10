Экс-глава Уругвая Хосе Мухика отказался от лечения рака и попрощался с народом

Бывший глава Уругвая Хосе Мухика отказался от дальнейшего лечения онкологического заболевания. В интервью журналу Busqueda самый бедный в мире президент попрощался с соотечественниками.

«Я умираю. Рак пищевода теперь захватывает печень. Это ничем не остановить. Почему? Я уже стар, и у меня две хронические болезни», — пояснил Мухика.

Экс-президент отметил, что его старый организм не выдержит ни химиотерапии, ни хирургического вмешательства. Мухике 89 лет, о раке он сообщил в апреле 2024 года.

Мухику знают в мире как самого бедного президента в мире. Даже будучи главой государства, он жил в скромном сельском доме, а девять десятых своей зарплаты отдавал на благотворительность.