Экс-глава МИД Колумбии обвинил президента Густаво Петро в наркомании
Экс-глава Министерства иностранных дел Колумбии Альваро Лейва обвинил президента страны Густаво Петро в наркозависимости. Об этом бывший министр написал в открытом письме в соцсети X.
По его словам, из-за пагубной привычки колумбийский лидер пропал в Париже на двое суток во время визита во Францию летом 2023 года.
«Ваши исчезновения, опоздания, неявки, бессвязные фразы <...> были замечены и будут продолжать замечаться», — написал Лейва.
Петро отреагировал на заявления бывшего министра, назвав их клеветой. По словам президента, во французской столице он посвятил несколько дней паркам, музеям и времяпровождению с семьей.
«Разве у меня в Париже нет дочерей и внучек?» — напомнил лидер Колумбии.
Ранее стало известно, что Густаво Петро оскорбил главу Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он сравнил американского президента с фашистом.