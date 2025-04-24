Экс-глава МИД Колумбии обвинил президента Густаво Петро в наркомании

Экс-глава Министерства иностранных дел Колумбии Альваро Лейва обвинил президента страны Густаво Петро в наркозависимости. Об этом бывший министр написал в открытом письме в соцсети X .

По его словам, из-за пагубной привычки колумбийский лидер пропал в Париже на двое суток во время визита во Францию летом 2023 года.

«Ваши исчезновения, опоздания, неявки, бессвязные фразы <...> были замечены и будут продолжать замечаться», — написал Лейва.

Петро отреагировал на заявления бывшего министра, назвав их клеветой. По словам президента, во французской столице он посвятил несколько дней паркам, музеям и времяпровождению с семьей.

«Разве у меня в Париже нет дочерей и внучек?» — напомнил лидер Колумбии.

Ранее стало известно, что Густаво Петро оскорбил главу Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он сравнил американского президента с фашистом.