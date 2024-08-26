Экс-глава банка «Открытие» решил оспорить санкции США в суде

Экономист и бывший глава банков ВТБ 24 и «Открытие» Михаил Задорнов в июле подал иск в суд США, оспаривая персональные санкции. Об этом сообщили «Ведомости» .

Ответчиками в этом деле указаны Госдепартамент США, госсекретарь Энтони Блинкен, управление политики и реализации экономических санкций Госдепа и его директор Джим Маллинакс, а также Минфин США и его глава Джанет Йеллен, Управление по контролю над иностранными активами Минфина (OFAC) и его бывший руководитель Брэдли Смит.

Банк «Открытие» подпал под блокирующие санкции США в феврале 2022 года, в день начала специальной военной операции. В апреле того же года Вашингтон включил Задорнова в SDN-лист (специально обозначенные граждане). Задорнов подал заявление об уходе из «Открытия» в декабре 2022-го.

Ранее экономист в ходе интервью Forbes Talk заявил о том, что банки Китая и Турции боятся работать с российскими банками, попавшими под санкции, из-за страха вторичных ограничений со стороны Запада.