Проблемы расчетов России с банками других стран назвали тромбозом | 360°

Деньги 06 мая 2024, 10:57 Проблемы расчетов России с банками других стран назвали тромбозом Экономист Задорнов: проблемы расчетов РФ с КНР и Турцией похожи на тромбоз РИА «Новости»

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Банки из Китая и Турции не рискуют проводить расчеты с российскими подсанкционными кредитно-финансовыми организациями из опасения вторичных ограничений Запада. На этом фоне объем российского экспорта и импорта оказался без кровеносной системы. Такое мнение высказал в интервью Forbes Talk экономист Михаил Задорнов.

«Тромбы образовались во всех основных сосудах», — пояснил он.

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Эксперт добавил, что сейчас российские банки вставляют «искусственные стенты», ищут обходные пути — «кровопроводящие системы». Решение вопроса расчетов является самым важным для бизнеса, подчеркнул Задорнов.

Он пояснил, что платежи проводят относительно небольшие банки, но эти организации не могут заменить крупные финансовые институты. Однако с учетом рыночного интереса даже в условиях санкционного давления платежи идут, подытожил экономист.

В апреле Минфин США пригрозит Китаю санкциями за активные торговые отношения с Россией.