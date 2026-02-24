Экс-генсек Совета Европы Ягланд пытался покончить с собой из-за дела Эпштейна

Бывший генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, связанный со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, попытался покончить с собой. Об этом сообщило норвежское издание iNyheter со ссылкой на собственный источник.

«Ягланда неделю назад госпитализировали после попытки суицида», — указали в публикации.

Состояние политика оценивается как тяжелое. В какой именно больнице он находится, источник уточнить отказался.

Незадолго до случившегося Центральное управление Норвегии по расследованию экономических преступлений завело против 75-летнего Ягланда дело по подозрению в коррупции. Основанием для него стали материалы из архива Эпштейна.

Ранее стало известно, что в Лондоне правоохранительные органы задержали экс-посла Великобритании в США, члена палаты лордов Питера Мандельсона. Его заподозрили в неправомерном поведении из-за связей с Эпштейном.