Экс-чиновницу из Нью-Йорка обвинили в шпионаже на Китай

В США бывшую чиновницу штата Нью-Йорк заподозрили в работе на власти Китая без соответствующей регистрации в качестве иноагента. Женщину арестовали, сообщила пресс-служба американского Минюста.

«В течение долгого времени, делая вид, что служит жителям Нью-Йорка в качестве заместителя главы исполнительной палаты штата Нью-Йорк, обвиняемая и ее супруг в действительности работали в интересах китайского правительства и компартии Китая», — указали в ведомстве, комментируя арест Линды Сунь и Кристофера Ху.

По данным прокуратуры, семья обвиняемых благодаря незаконной схеме обогатилась на миллионы долларов. В Минюсте считают, что супруги получали откаты за продвижение интересов КНР.

Сунь вменили организацию встреч представителей китайских властей и американских чиновников. Власти также полагают, что редактировала письменные заявления чиновников штата в пользу интересов КНР и препятствовала взаимодействию руководства Нью-Йорка с представляющими Тайвань лицами.

«Сунь никогда не регистрировалась в офисе генпрокурора в качестве иноагента и активно скрывала факты о том, что действовала по приказу, требованию или указанию правительства КНР и представителей КПК», — подчеркнули в Минюсте.

Женщину в том числе обвинили по статьям о нарушении иммиграционного законодательства, уличили в отмывании средств и банковских махинациях. За свои действия сама Сунь и ее супруг, по версии министерства, получали не только финансовое вознаграждение, но и выгодные контракты для связанных с их семьей предприятий. А родственники американки — продвижение по карьерной лестнице в Китае.

В Болгарии в конце августа арестовали россиянина, которого Интерпол объявил в международный розыск за банковские махинации.