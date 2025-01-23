Экс-боец «полка Калиновского» рассказал о плане оппозиции по захвату части Белоруссии

На белорусскую территорию планировалось вооруженное вторжение со стороны Украины. Об этом изданию «СБ. Беларусь сегодня» заявил бывший участник так называемого «полка имени Калиновского», признанного в Белоруссии террористической организацией, Василий Веремейчик.

Он рассказал, что у белорусской оппозиции был секретный протокол с различными вариантами развития событий. По его словам, этот план действий разработали с помощью СБУ, а также западных спецслужб. Суть документа состояла в том, чтобы захватить часть Белоруссии, а затем под заявления об «освобождении» попросить поддержки у иностранных государств.

«В начале операции главное — внезапность. То есть незаметное сосредоточение войск, подразделений у границы. Далее — внезапный переход границы, например в районе населенных пунктов Мокраны и Сушитница двумя ДРГ», — уточнил экс-участник «полка Калиновского».

Ранее в зоне проведения СВО умерла известная белорусская оппозиционерка Мария Зайцева, она участвовала в боях на стороне Украины. После того, как ей в голову попали осколки светошумовой гранаты, она перенесла несколько операций в Белоруссии и уехала на лечение в Чехию.