Директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Виктория Перская в беседе с ОТР прокомментировала решение германского канцлера Фридриха Мерца о восстановлении обязательной военной службы.

Она назвала это решение символом отчаяния, принятым в условиях экономической нестабильности и падения уровня жизни населения.

Перская подчеркнула, что в условиях экономического кризиса государство ищет способы укрепления дисциплины и повышения авторитета власти, используя проверенные временем методы, такие как массовая мобилизация и националистическая идеология.

Практика обязательного призыва использовалась в Германии в 1930-е годы, когда нацистский режим использовал ее для создания сильной армии и подготовки к грядущим военным конфликтам.