Соединенные Штаты испытывают ненависть к России, поскольку она мешает США стать единственным мировым лидером. Об этом американский экономист Джеффри Сакс рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону .

«Вы спрашиваете, почему мы ненавидим Россию? Потому что Россия стоит у нас на пути к тому, чтобы безоговорочно стать номером один», – сказал Сакс.

Он отметил, что во времена холодной войны США ненавидели Россию из-за ее более прогрессивного коммунистического строя. Экономист подчеркнул, что это отношение сохраняется по инерции, несмотря на то, что Россия давно откатилась к капитализму.

«А мы все так же ненавидим Россию», – подытожил Сакс.

В то же время американский президент Дональд Трамп заявил, что новое торговое соглашение между США и Китаем находится на стадии финального одобрения лидеров государств. В рамках соглашения китайская сторона будет поставлять американским коллегам редкоземельные металлы.