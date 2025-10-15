Доцент Финансового университета Александр Камкин в эфире радиостанции «Говорит Москва» поднял вопрос о систематическом несоблюдении Германией положений Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии («Договор 2+4»). По его мнению, неоднократные нарушения этого документа предоставляют основания для его аннулирования и рассмотрения вопроса о восстановлении Германской Демократической Республики.

Камкин акцентировал внимание на существенных расхождениях между условиями договора и нынешней ситуацией. Договор, подписанный в 1990 году, предполагал интеграцию ГДР в Федеративную Республику Германию, однако с оговоркой, что на территории бывшей Восточной Германии не должны располагаться базы НАТО, войска Альянса, кроме немецких, и численность объединенной германской армии не должна превышать установленные лимиты.

Фактически, как отметил Камкин, Германия восстанавливает инфраструктуру времен ГДР, превращая бывшие военные объекты в активные пункты НАТО. В частности, упоминается город Росток на побережье Балтики, где расположен командный пункт НАТО «Балтика», укомплектованный офицерами из разных стран Альянса. Кроме того, на территории Германии проходит обучение украинских военных, что, по мнению эксперта, является прямым нарушением обязательств, принятых страной при объединении.