24 июля 2026 17:52 Щит вместо меча. Новые санкции против России вызвали бунт на корабле ЕС Экономист Чирков: Россия сильно обгоняет европейские страны Фото: Philipp von Ditfurth / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Антироссийские санкции стали признанием крупных экономических потерь для стран Европы. Оказалось, что играть вдолгую без российского рынка и сырья очень убыточно. Италия, Испания, Германия и Франция выбили смягчение очередного пакета запретительных мер ради спасения своих производств. Что не согласны терять европейцы — в материале 360.ru.

Новый пакет санкций Евросоюз 23 июля утвердил 21-й пакет санкционных мер против России. Новые запреты затронули 94 российских финансовых института, среди которых крупные организации вроде Россельхозбанка, Почта-Банка, МТС-Банка, а также цифровые банки маркетплейсов — Яндекс, Озон и Wildberries. Их приложения скоро могут исчезнуть из Google Play и Apple App Store. Также в санкционный список внесли Московскую биржу и ее расчетные структуры. Появились ограничения на транзакции с 14 криптоплатформами в третьих странах, включая ОАЭ, Грузию и Белоруссию. Еще россиянам запретили владеть или управлять криптокомпаниями в Евросоюзе. Кризис на Ближнем Востоке поднял цены на нефть, и ЕС, чтобы не дать России получить больше прибыли, экстренно заморозил их «потолок» на год — теперь баррель стоит не больше 44 долларов 10 центов. Кроме того, европейцы получили право задерживать 41 судно из так называемого теневого флота, конфисковать и продавать их грузы.

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ЕС полностью отказался от закупок российской медной, никелевой и свинцовой руды. Также ввели ограничения против более полусотни иностранных компаний, которые, по мнению еврочиновников, были поставщиками российской армии. Под запрет попали спецсплавы никеля, бериллия и защитные пленки для авиации. Заблокированы организации, развивающие российский аналог Starlink. Визовый запрет на въезд россиян, участвовавших в боевых действиях против Украины, пополнили списком из 48 человек и 170 компаний. Среди них — помощник президента Владимир Мединский, министр спорта Михаил Дегтярев, главы РЖД и «Газпром-Медиа», а также четыре крупных аэропорта, включая Шереметьево.

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Выступления против санкций Согласование новых ограничений прошло тяжелее обычного — ключевым отличием 21-го пакета санкций от предыдущих стала избирательность. Если ранее запреты вводились по принципу «бьем по всей связанной отрасли», то теперь подход изменился на «бьем только по тому, что точно нужно России, но не больно нам». Против продолжения «алюминиевой войны», начатой в 2024 году, жестко выступила Испания. Ее заводы критически зависят от поставок именно российского сырья. Замена на поставки из ОАЭ или Китая стоила бы испанским металлургам на 15–20% дороже, плюс логистика через Гибралтар заметно дороже.

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Поэтому испанцы не стали миндальничать и заявили: либо из санкций вычитают алюминий, либо весь пакет накрывается вето и — Hasta la vista, baby. В итоге неудобный пункт исчез, оставив лишь формальность: ужесточение требований по сертификации происхождения. Расширить санкции на поставки медицинского оборудования и реактивов для диагностики помешали Германия и Франция. Хотя формально их фармацевтические гиганты Bayer и Sanofi покинули российский рынок, у них осталось достаточно совместных предприятий, и поставки в Россию через третьи страны продолжаются. Полный запрет убил бы весь этот довольно прибыльный бизнес. К тому же Германия, у которой и так идет спад экономики, не в том положении, чтобы позволить себе терять до 7% внешнего рынка: это могло привести к сокращению более 10 тысяч рабочих мест.

Фото: Michael Matthey / www.globallookpress.com

Так из 21-го пакета санкций вырезали «медицинскую» главу. Единственное, что оставили, — запрет на поставки томографов с определенным числом срезов. Но эта беда поправима: европейские аппараты легко можно заменить турецкими аналогами. Последней в дело ворвалась Италия. Ее ювелирный и электротехнический сектор зависит от российского палладия. Прикинув, что запрет поставок металла куда скорее убьет итальянское производство, а не экономику России, потомки древних римлян выбили отсрочку эмбарго на 12 месяцев.

Интересно Палладий в основном используется в автомобильной промышленности. Он ускоряет нейтрализацию вредных выхлопных газов: очищает выбросы бензиновых двигателей от угарного газа и оксидов азота. Также редкий металл нужен в электронике и приборостроении — защищает элементы от окисления. В медицине заменяет никель при изготовлении зубных протезов и коронок, а еще покрывает электроды кардиостимуляторов для обеспечения их долговечной работы. Кроме того, палладий служит в ювелирном деле: создает сплав белого золота, применяется для создания гипоаллергенных обручальных колец. А еще он прекрасный финансовый актив.

Россия обгоняет Европу Требования стран Евросоюза начали учитывать потому, что у них для этого появляется все больше поводов, отметил в разговоре с 360.ru доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. Он уточнил, что сейчас во многих европейских странах сложилась тяжелая экономическая ситуация. Введение антироссийских санкций оборачивается проблемами: убытки от запретов увеличиваются и, соответственно, становятся все более значимым фактором.

Очевидно, что Европа — проигрывающая сторона. За последние четыре с половиной года Россия сильно обгоняет европейские страны по темпам роста. Конкурентоспособность российской экономики относительно европейской растет, и растет очень сильно. К тому же у нас дешевле и энергия, и топливо, и практически все виды сырья. Максим Чирков

Щит вместо меча Изменения в политике ЕС очевидны. Похоже, что 21-й пакет антироссийских санкций войдет в историю не как «меч возмездия», а как «щит национальных экономик». Если раньше Европа гордо заявляла: «Свобода Украины важнее нашей прибыли», то сейчас очевидно, что эта философия трещит по швам. Казна пустеет, милорд. Все средства европейцев ушли на миграционные программы и оборону. Санкционное упорство пустит под откос, например, химическую промышленность Бельгии или станкостроение Италии. Введение запрета на российский никель или титан (что тоже обсуждалось) приведет к остановке авиастроения и — прощай, Airbus!

Фото: IMAGO/Didier Lebrun / www.globallookpress.com