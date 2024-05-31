Экономика России заняла четвертое место в мире

Всемирный банк назвал экономику РФ четвертой в мире еще в 2021 году

Экономика России стала четвертой экономикой мира еще в 2021 году. Это следует из расчетов Всемирного банка, передало РИА «Новости» .

Регулятор 30 мая обновил данные по показателям паритета покупательной способности. Они показали, что РФ уже в 2021 году была четвертой экономикой мира с долей в 3,8% от мирового ВВП. Россия потеснила Японию и Германию, доля которых составила 3,7% и 3,4%.

По паритету покупательной способности российский валовой внутренний продукт в 2021 году составил 5,7 триллиона долларов, в Японии — 5,6 триллиона долларов, в ФРГ — 5,2 триллиона.

Ситуация осталась неизменной и в следующие два года. Как посчитали журналисты, экономика РФ выросла до шести триллионов долларов в 2022 году и 6,45 триллиона в 2023 году.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России нужно развернуть новую модель экономического роста. По его словам, действовать надо через создание условий для открытия новых организаций.

Как отмечал президент России Владимир Путин, в стране важно выстраивать эффективную экономику вооруженных сил. Он подчеркнул, что она является экономической частью всего государства.