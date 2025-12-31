Экипаж ушедшего от флота США венесуэльского танкера прикрылся флагом России
Моряки танкера Bela 1 после успешного ухода от погони береговой охраны США у побережья Венесуэлы нарисовали на бору изображение российского флага, рассчитывая на поддержку Москвы в своем дальнейшем путешествии. Об этом сообщила газета The New York Times.
По данным издания, преследование судно началось еще 21 декабря, но подняться на борт бойцам береговой охраны США ни разу не удалось. По словам осведомленных чиновников, в порт латиноамериканской страны танкер Bella 1 шел пустым и, по всей видимости, готовился к вывозу нефти.
Собеседники журналистов, подчеркнули, что когда американские военные приблизились к судну на нем не было никакого национального флага, что сделало его фактически не принадлежащим никакой стране, а значит подлежащим досмотру по нормам международного морского права.
Но экипаж судна не дал взять себя на абордаж и ушел от преследования из Карибского бассейна в Атлантический океан. Уже находясь в международных водах экипаж нарисовал на борту российский триколор.
При этом за это время танкер уже дошел до Средиземного моря, где поменял курс и двинулся на север в сторону Гренландии или Исландии.
История с неудачным захватом танкера Bela 1 стала пока единственным провалом американской армии в Карибском бассейне. До этого им удалось захватить еще несколько судов и конфисковать 1,9 барреля нефти. Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла не получит обратно ни сырье, ни захваченные танкеры.