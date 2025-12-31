Экипаж ушедшего от флота США венесуэльского танкера прикрылся флагом России

Моряки танкера Bela 1 после успешного ухода от погони береговой охраны США у побережья Венесуэлы нарисовали на бору изображение российского флага, рассчитывая на поддержку Москвы в своем дальнейшем путешествии. Об этом сообщила газета The New York Times .

По данным издания, преследование судно началось еще 21 декабря, но подняться на борт бойцам береговой охраны США ни разу не удалось. По словам осведомленных чиновников, в порт латиноамериканской страны танкер Bella 1 шел пустым и, по всей видимости, готовился к вывозу нефти.

Собеседники журналистов, подчеркнули, что когда американские военные приблизились к судну на нем не было никакого национального флага, что сделало его фактически не принадлежащим никакой стране, а значит подлежащим досмотру по нормам международного морского права.

Но экипаж судна не дал взять себя на абордаж и ушел от преследования из Карибского бассейна в Атлантический океан. Уже находясь в международных водах экипаж нарисовал на борту российский триколор.

При этом за это время танкер уже дошел до Средиземного моря, где поменял курс и двинулся на север в сторону Гренландии или Исландии.

История с неудачным захватом танкера Bela 1 стала пока единственным провалом американской армии в Карибском бассейне. До этого им удалось захватить еще несколько судов и конфисковать 1,9 барреля нефти. Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла не получит обратно ни сырье, ни захваченные танкеры.