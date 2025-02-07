ЕК запланировала ускорить депортацию нелегальных мигрантов из Евросоюза

Еврокомиссия предложит ускорить процесс депортации нелегалов из стран Евросоюза. Об этом на заседании в Польше заявила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщило РИА «Новости» .

Она обратила внимание на необходимость депортации нелегальных мигрантов, которым отказали в убежище на территории Европы.

«Мы выступили с предложением по ускорению их выдворения из Евросоюза», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее тему миграционного кризиса подняли в США. Руководитель нового американского департамента DOGE Илон Маск раскритиковал американского экс-президента Джо Байдена за то, что он вместо помощи нуждающимся американцам направлял деньги на содействие нелегальной миграции. По данным возглавляемого им ведомства, государство в 2023 году потеряло из-за нелегалов примерно 50,7 миллиарда долларов.

После прихода к власти в США президента Дональда Трампа власти начали перекрывать границу с Мексикой. Одним из предвыборных обещаний республиканца было намерение провести самую большую в истории операцию по депортации нелегальных мигрантов.