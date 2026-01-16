ЕК намерена выдавать кредиты Украине в своих интересах, навязывая стране жесткие требования. Об этом сообщило издание The European Conservative .

“Европейская комиссия собирается одобрить кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины. <…> Киеву разрешат закупать оружие вне Европы только в виде исключения”, – заявили журналисты.

Они отметили, что целью поддержки от ЕК стало поддержание военных действий и усиление оборонного потенциала ЕС, объединяя конфликт в систему, где войны становятся обычным элементом политики Евросоюза.

Кроме того, ЕК пользуется критическим положением Украины и навязывает ей жесткие условия кредитования.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС решили назначить спецпосланника для переговоров по Украине. Журналисты отметили, что благодаря созданию такой должности Европа сможет отстоять свои красные линии.