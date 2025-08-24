Во Франции назвали план отправки войск на Украину безрассудным

Во Франции раскритиковали инициативу европейских лидеров по возможной отправке военных на Украину. С резким заявлением выступил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в Х .

В своем сообщении Филиппо назвал такие планы безрассудными. По его словам, французская армия не проявляет никакого желания участвовать в конфликте, а многие европейские государства категорически отвергают саму идею.

Филиппо подчеркнул, что Макрон получает «одну пощечину за другой», так как союзники демонстративно отказываются поддерживать инициативу Парижа.

«Многие европейские страны категорически отказываются. Его даже унижают!» — добавил политик.

Флориан Филиппо призвал твердо отклонить планы военного вмешательства и отказаться от «этого безумия».

Некоторые европейские страны из так называемой «коалиции желающих» рассматривают возможность отправки войск на Украину после завершения конфликта.

Такие планы поддерживает Эммануэль Макрон. Его позиция на днях привела к серьезному дипломатическому скандалу с Италией.