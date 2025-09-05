Египет выступил против переселения палестинцев на свою землю
Египет не планирует принимать палестинцев. Такое заявление сделал глава МИД Египта Бадр Абдельати, сообщил канал Al Arabiya.
«Переселение — не вариант, это красная линия для Египта, и мы не позволим этому случиться», — сказал он.
Министр заявил, что переселение решит палестинский вопрос раз и навсегда. По его мнению, нет законных, моральных или этических причин выгонять людей с их родной земли.
По данным канала, тысячи жителей Газы не реагируют на призывы Израиля эвакуироваться из-за предстоящей операции.
Ранее официальный представитель ХАМАС Худайфа Самир Абдалла аль-Кахлут, известный как Абу Обейда, погиб на севере сектора Газа. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.