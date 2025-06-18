Египет призвал Израиль и Иран к миру

Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи и американским спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом призвал найти пути решения для прекращения огня между Израилем и Ираном. Об этом сообщило египетское министерство иностранных дел на официальном сайте.
«Министр Абдель Аты заявил о необходимости действий по деэскалации в регионе, поиску дипломатических и политических путей, которые бы нейтрализовали угрозу поджигания ситуации по всему Ближнему Востоку», — отметила пресс-служба ведомства.
Бадр Абдель Аты указал на необходимость немедленного прекращения огня и призвал вернуться к переговорному процессу. По его словам, это единственное решение для достижения соглашения по ядерной программе Ирана.
Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о «начале битвы». Израильско-иранский конфликт выходит на новый уровень.
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