Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия из-за свержения Асаада испугались восстаний у себя

Главы ряда арабских стран опасаются волнений в своих государствах из-за госпереворота в Сирии и свержения президента Башара Асада. Об этом сообщила газета The Washington Post .

«Лидеры из Египта, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ обеспокоены, что смещение Асада может вызвать волнения в их странах», — отметило издание.

Один из дипломатов рассказал газете, что усиление группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в Сирии может обернуться проблемами для египетского президента Фаттаха ас-Сиси. По данным WP, арабские государства с осторожностью относятся к произошедшим в САР событиям и стараются найти способ повлиять на ситуацию.

Профессор международных отношений Лондонской школы экономики и политических наук Фаваз Гергес объяснил, что ряд государств беспокоит «вакуум власти» на сирийской территории.

«Они обеспокоены способностью исламистов заполнить этот вакуум, укрепиться в Сирии и распространить свое влияние», — подчеркнул эксперт.

Ранее лидер сирийских повстанцев Абу Мухаммед аль-Джулани заявил, что распустит все действующие в стране вооруженные группировки. Он отметил, что повстанцы создадут государство, основанное на законах.