Эфиопский ультиматум. Украинский флаг исчез с фасада музея Чехии

PL: в Чехии флаг Украины заменили на баннер с обезьяной

Украинский флаг, вывешенный на фасаде Национального музея в Праге, сняли после протестов. На ситуацию повлияла выставка редких экспонатов из Эфиопии, сообщил портал Parlamentní listy.

«Эфиопы заявили, что если Прага хочет выставку, то украинский флаг надо убрать. Иначе останки предков человека, которые Эфиопия предоставила Чехии не приедут», — отметили в сообщении.

По данным издания, флаг Украины долгое время был предметом споров. Активисты часто приходили к зданию музея с требованием убрать символ.

В итоге, когда в музей решили привезти выставку редких экспонатов из Эфиопии, официальные представители страны потребовали снять украинский флаг, находившийся рядом с рекламным баннером экспозиции.

Журналисты связали такую жесткую позицию эфиопской стороны с тесными отношениями с Россией.

В Европе стало заметно меняться отношение к поддержке Украины. В Польше украинский флаг сняли с фасада здания театра имени Юлиуша Словацкого из-за постоянных угроз.