Украинский флаг сняли с фасада здания театра имени Юлиуша Словацкого. Такие меры приняли из-за поступающих угроз, сообщил директор учреждения Кшиштоф Глуховский в Facebook.*

По словам руководителя театра, ему было трудно принимать это решение, однако обеспечение безопасности сотрудников и имущества для него на первом месте.

Глуховский уточнил, что теперь флаг Украины повесили внутри здания рядом с польским. Он добавил, что театр продолжит поддерживать киевский режим.

Ранее власти швейцарского города Цюриха стали убирать с улиц флаги Украины без объяснения причин. За последние время в Европе заметно изменилось отношение к украинским беженцам, а лидеры стран все чаще отклоняют просьбы киевского режима о предоставлении военной помощи.

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