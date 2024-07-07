Меркурис: в мире начали понимать, что план Путина остановит конфликт на Украине

Предложения российского президента Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине действительно могут положить конец боевым действиям. И в мире это начинают понимать. Такое мнение озвучил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube .

Эксперт напомнил, что российский президент назвал условия для прекращения огня в зоне специальной военной операции. В частности, Украина должна вывести войска с территории четырех регионов, которые стали российскими по результатам референдумов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«В большей части планеты люди начинают понимать, что это единственный способ решить этот конфликт дипломатическим путем», — сказал Меркурис.

По словам эксперта, в Европе предложение Путина поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он посетил Украину, чтобы убедить Зеленского согласиться на эти условия, но тот отказался.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад проигнорировал мирные предложения Владимира Путина по Украине.

Условия для заключения мира с Украиной Путин озвучил 14 июня. В частности, они предполагают признание статуса Крыма и Севастополя, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, внеблоковый и безъядерный статус Украины и отмену антироссийских санкций.