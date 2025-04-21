Умер папа римский Франциск

Ушел из жизни папа римский Франциск. Информацию об этом со ссылкой на Ватикан опубликовало агентство Reuters .

Франциск стоял во главе Католической церкви с 2013 года. До избрания его звали Хорхе Марио Бергольо. Он был первым папой-иезуитом.

В последние месяцы Франциск тяжело болел, в том числе перенес воспаление легких. В конце февраля его состояние называли критическим, но в дальнейшем в СМИ звучали положительные прогнозы. Однако в итоге полностью оправиться папе римскому не удалось. Он скончался в возрасте 88 лет.

Среди самых известных возможных кандидатов на его место ранее называли кардинала Маттео Марию Дзуппи, бывшего архиепископа Болоньи. Именно ему папа римский доверил миссию посредничества в установлении мира между Россией и Украиной.