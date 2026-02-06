Economist показал обложку с долларом в виде змеи как мировой угрозы

На обложке свежего номера американского журнала The Economist изобразили доллар в виде змеи, как символ потенциальных угроз.

«Эпоха коварного, падающего доллара. Владельцам американских активов придется к этому привыкнуть», — заявили журналисты.

Судя по данным торгов, с начала президентского срока Дональда Трампа 20 января прошлого года индекс доллара (его стоимость по отношению к корзине валют шести основных торговых партнеров США) снизился более чем на 10%, по отношению к евро падение составило около 15%.

Журналисты отметили, что периоды паники на рынке стали происходить чаще. В пример издание привело апрель 2025 года, когда после заявления Трампа о введении базовой пошлины на импорт инвесторы забили тревогу.

В эти периоды инвесторы активно продают американские активы, что провоцирует ослабление национальной валюты.

Ранее США вышли из Всемирной организации здравоохранения. У страны остался долг перед ВОЗ в 260 миллионов долларов.