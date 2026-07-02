ECDC указал на украинскую лапшу как источник сальмонеллеза в Европе

Лапша украинского производителя могла стать причиной вспышки сальмонеллеза в 14 странах. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

С ноября 2025 года по июнь 2026-го зафиксировали 106 подтвержденных случаев болезни в Австрии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Венгрии, Латвии, Литве, Нидерландах, Норвегии, Польше, Швеции и Великобритании. Вспышка затронула в основном детей и молодых людей. Не менее 49 человек попали в больницы.

Эпидемиологи установили, что заболевшие в пяти странах употребляли ароматизированную лапшу одного бренда. Штамм инфекции нашли в Германии и Литве в продуктах со вкусом курицы от украинского предприятия.

В центре профилактики также сообщили, что другие штаммы сальмонеллы обнаружили в продуктах той же марки, что указывает на возможное наличие более чем одного источника заражения.

В марте в рядах украинского элитного штурмового полка вспыхнула эпидемия пневмонии.