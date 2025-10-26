Джек Воробей выдал нациста в окружении Трампа

Президенту США Дональду Трампу не позволили назначить на пост спецпрокурора из-за нацистских взглядов блогера и юриста Пола Инграссию, которого друзья в шутку называют Джеком Воробьем. Об этом сообщила газета «Взгляд» .

Во время первого президентского срока Трампа инфлюенсер стажировался в Белом доме. Он настолько проникся очарованием его главы, что призывал даже ввести военное положение в стране после победы Джо Байдена на выборах в 2020 году.

«Это привело к штурму Капитолия, некоторых участников которого впоследствии Инграссия представлял как адвокат в судах», — отметили журналисты.

Инграссия мог возглавить особую прокуратуру OSC, которая ведет надзор за трудовой этикой и занимается внутренними расследованиями.

Однако незадолго до назначения стало известно о его провокационном поведении в Сети. Играссия призывал отправить «на седьмой круг ада» память о Мартине Лютере Кинге, а также не доверять «ни индийцу, ни китайцу». Сам юрист признавал у себя проявление нацистских наклонностей.

