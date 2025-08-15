Вице-президента США Джей Ди Вэнса, отдыхающего с семьей в Великобритании, выгнали из местного гастропаба. Заведение отменило его бронь из-за отказа сотрудников обслуживать политика, сообщила газета Daily Mail .

«Стало известно, что фешенебельному пабу Bull, который в прошлом месяце посетила бывший кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис, пришлось отменить бронь Вэнса, потому что сотрудники отказались обслуживать его», — говорится в материале

В этом году модное заведение получило награду «Паб года». Владельцы паба отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию, но местные жители уверены, что персонал отказался обслуживать Вэнса, так как сотрудники поддерживают воук-культуру.

В статье также отметили, что местные жители недовольны приездом американского политика. Они жалуются, что их жизнь «превратилась в ад» из-за постоянного шума вертолетов и конвоев полиции на дорогах. Кроме того, когда Вэнс приехал в арендованный им фермерский дом в деревне Дин, его встретили плакатами с надписями «Убирайся домой» и «Тебе здесь не рады».

Ранее на Западе сообщили, что Джей Ди Вэнс добился прорыва в урегулировании украинского конфликта во время многочасовых переговоров в Великобритании.