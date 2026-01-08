Джей Ди Вэнс заявил, что европейцы всегда апеллируют к прошлому

Европейцы постоянно обращаются к прошлому. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News .

«„Мы сражались вместе во Второй мировой войне“ или „мы вместе воевали в войне с терроризмом“», — привел он пример.

Вице-президент подчеркнул, что Штаты благодарны Европе за это. США нравится иметь таких союзников.

«Но то, что вы сделали что-то умное 25 лет назад, вовсе не означает, что вы не можете сделать что-то глупое сейчас», — заявил он.

Джей Ди Вэнс также посоветовал задуматься, сделали ли европейцы и датчане все возможное для безопасности Гренландии. Он подчеркнул, что Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности США и функционирования системы противоракетной обороны.

Ранее Джей Ди Вэнс извинился перед американскими наркоманами. Он заявил, что президент США против наркотиков и продолжит борьбу с ними.