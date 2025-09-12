Джей Ди Вэнс доставил гроб с телом активиста Кирка в Аризону

Вице-президент США Джей Ди Вэнс доставил гроб с телом убитого консервативного активиста Чарли Кирка в штат Аризона. Об этом сообщил телеканал CNN .

«Вице-президент Джей Ди Вэнс сегодня прибыл в международный аэропорт Финикс Скай-Харбор вместе с семьей Чарли Кирка и гробом», — говорится в материале.

Вэнс, который дружил с Кирком, специально вылетел в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, чтобы забрать тело активиста. Гроб доставили на президентском самолете в Аризону. Здесь Кирк жил.

По данным телеканала, Джей Ди Вэнс сопроводит семью активиста до выхода из самолета, но сам аэропорт не покинет. Затем он вернется на борт президентского лайнера. Семья Кирка доставит его тело в уединенное место.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что страна находится в опасности из-за «чокнутых леваков-радикалов» и пообещал с ними разобраться.