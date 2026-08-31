Politico: ЕС может усилить давление на Грецию и Испанию из-за ракет для Украины

Европейские чиновники намерены усилить давление на Грецию и Испанию из-за недостаточного участия этих стран в поставках Украине ракет-перехватчиков. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на дипломата Евросоюза.

Вопрос могут обсудить в начале сентября во время неформальных встреч министров обороны и иностранных дел стран ЕС, которые пройдут в Ирландии.

«На встречах окажут дипломатическое давление на страны, которые не внесли серьезного вклада в поставки Украине ракет-перехватчиков, в частности на Грецию и Испанию», — отметил источник.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что запасы ракет-перехватчиков у ВСУ сократились в 2,5 раза по сравнению с 2025 годом. Депутат Верховной рады Анна Скороход также заявляла о серьезной нехватке средств противовоздушной обороны.

Представители России неоднократно подчеркивали, что западные поставки вооружений ВСУ препятствуют урегулированию конфликта.