Двухмоторный самолет рухнул на жилой район в США

ABC News: самолет упал на жилой район в Орегоне, три человека пропали без вести

В американском штате Орегон небольшой двухмоторный самолет упал на жилой район, как минимум три человека числятся без вести пропавшими. Об этом сообщил телеканал ABC News.

«Власти заявили, что на жилой район в штате Орегон рухнул небольшой двухмоторный самолет. По меньшей мере три человека, по предварительным данным, пропали без вести», — отметили журналисты.

Авторы материалы отметили, что самолет сначала врезался в опору линии электропередачи, а затем — в жилой дом, спровоцировав пожар, который распространился на четыре строения.

Начальник пожарной охраны города Греш Скотт уточнил, что на борту самолета могли находиться два человека, среди пропавших — хозяин пострадавшего дома. Из-за инцидента переселили как минимум пять семей.

Ранее во Франции коллекционный самолет рухнул в воду перед авиашоу.

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