Двух уроженцев России арестовали в США за экспорт техники в обход санкций

Минюст США арестовал двух уроженцев РФ за экспорт спецтехники в обход санкций

Минюст США предъявил обвинения двум американцам российского происхождения за попытку поставлять в РФ снегоуборочную технику в обход санкций. Подозреваемые арестованы, сообщило ведомство на официальном сайте .

Под арестом оказались 40-летний житель Аляски Сергей Нефедов и 35-летний житель штата Вашингтон. Выходцев из России обвинили в сговоре с целью поставки в РФ снегоуборочной техники через посредническую компанию в Гонконге в обход американских санкций.

В минюсте уточнили, что вся предназначенная для экспорта техника задержана. В случае признания виновными мужчинам может грозить по 20 и более лет тюремного заключения.

США запретили своим гражданам и компаниям оказывать ряд IT-услуг в России. Ограничения коснулись дизайнерских и консалтинговых услуг в сфере информационных технологий, облачных услуг для ряда категорий ПО и услуг IT-поддержки.