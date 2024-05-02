Двух польских военных ранили камнями на границе с Белоруссией | 360°

02 мая 2024, 20:02
Двух польских военных ранили камнями на границе с Белоруссией
Погранслужба Польши: двух польских военных ранили на границе с Белоруссией
Двое польских военных получили ранения после того, что в них бросили камни на границе с Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба пограничной службы страны.
Инциденты произошли 1 мая.
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«Сотрудник погранстражи был ранен камнем в лицо, ему понадобилась медицинская помощь», — отметили в сообщении.
В результате другого аналогичного инцидента удар камнем в лицо получил солдат Войска польского.
Ранее замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак призвал установить минные поля на границе с Россией. По его словам, в военное время строить укрепления на приграничных территориях будет поздно. Также он считает, что такие же меры в срочном порядке должна предпринять на своей границе Литва.
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