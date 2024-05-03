Двух пассажиров высадили с рейса в Египет из-за агрессивного поведения | 360°

Мир 03 мая 2024, 00:32 Двух пассажиров высадили с рейса в Египет из-за агрессивного поведения Daily Record: двух человек выгнали с рейса в Египет из-за агрессивного поведения Freepik

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Два хулигана начали скандалить в самолете и в итоге сорвали рейс в Египте. Как сообщило издание Daily Record, виновников конфликта арестовали полицейские, остальные пассажиры аплодировали и пели песни во время процесса.

Скандал разгорелся на рейсе EasyJet из Глазго в Хургаду. Пара, летевшая вместе, начала ругаться друг с другом, а потом с другими. Они оскорбляли попутчиков и членов экипажа. Весь диалог вели только на повышенных тонах. В итоге пилоты экстренно посадили самолет в Греции, чтобы решить ситуацию.

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Агрессивных пассажиров высадили из лайнера с помощью полицейских. Когда правоохранители выводили дебоширов, остальные попутчики скандировали: «Ура!»

Ранее сотрудники авиакомпании Westjet высадили с рейса из Мексики пассажирку, потому что женщина часто ходила в туалет. У нее было расстройство желудка. Она опубликовала пост об этом в соцсетях и рекомендовала подписчикам не лететь в самолете, если у них возникнут подобные проблемы со здоровьем. Пост прокомментировала профессиональная стюардесса, которая объяснила, почему действия работников оказались правильными.