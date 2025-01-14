Двух охотников на снежного человека нашли мертвыми в США

Двух жителей Портленда нашли мертвыми в чаще в штате Вашингтон после того, как они ушли на охоту на сасквоча — местного аналога снежного человека. Об этом сообщил сайт NPR .

Мужчины, одному из которых было 37, а другому — 59, ушли на поиски чудовища незадолго до католического Рождества и пропали без вести. Поиски заняли три дня, в них участвовали более 60 человек. Только после этого удалось обнаружить тела обоих охотников.

Однако мистика в их смерти вряд ли есть — в те дни в чаще шел сильный снег, а температура опустилась ниже нуля градусов по Цельсию. Мужчины оказались не готовы к таким погодным условиям.

Примечательно, что там, где нашли тела охотников, за убийство сасквоча предусмотрен крупный штраф.

Ранее на штаты Канзас, Нью-Йорк, Огайо и другие обрушился зимний шторм, из-за которого погибли минимум четыре человека.