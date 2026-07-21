Двух итальянских дипломатов обязали покинуть Россию в течение трех суток

Временного поверенного Италии в России Джованни Скопа вызвали в МИД из-за ответного объявления персонами нон грата двух итальянских дипломатов. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнедипломатического ведомства.

Она назвала ничем не обоснованными требования республики к военно-морскому и военно-воздушному атташе и помощнику военно-морского атташе. МИД России, исходя из принципа взаимности, объявил персонами нон грата атташе по вопросам обороны Витторио Парреллу и атташе посольства Италии в России Давиде Д'Априле.

Их и членов их семей обязали покинуть российскую территорию в течение суток. В ведомстве добавили, что Россия не оставит без ответа никакие враждебные и провокационные действия в отношении ее дипломатов.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что 9 июля Италия без объяснения причин выдворила двух российских атташе. По ее словам, Россия зеркально ответила на действия республики.