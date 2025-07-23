Дворец Чираган в Стамбуле закрыли на фоне вероятных переговоров России и Украины

Территория дворца Чираган в Стамбуле, включая главный вход, сегодня закрыли для свободного посещения в связи с подготовкой к «встрече». Об этом сообщил сотрудник дворца в беседе с РИА «Новости» .

«Вход на сегодня закрыт. Будет встреча», — заявил собеседник журналистов.

Въездные ворота закрыты, пропуск осуществляется только для ограниченного круга лиц после проверки цели визита. Пеших посетителей также не допускают на территорию.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти вечером 23 июля. Российская сторона дату вероятной встречи не подтвердила официально, при этом источник ТАСС заявил, что делегация вылетела в Стамбул.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщило, что мероприятие может состояться в 19:00. Время третьего этапа переговоров также подтвердили турецкие журналисты.