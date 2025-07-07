Москва и Тегеран ускорили создание транспортного коридора Север — Юг, что позволит России найти альтернативный путь для торговли, минуя западные маршруты. Об этом написал польский сайт Money .

Речь идет о последнем недостающем элементе — строительстве 164-километровой железной дороги на севере Ирана.

«Внутренний торговый коридор вне контроля Запада позволит осуществлять свободную транспортировку нефти, газа, леса, зерна и других санкционированных товаров», — написали авторы публикации.

Новый маршрут, который не поддастся влиянию Запада, вызывает беспокойство из-за украинского конфликта и иранской ядерной программы. Этот транспортный коридор сыграл важную роль в победе над Третьим Рейхом. Иран важен для России, в том числе, из-за поставок и производства беспилотников, заявил Ян Стшелецкий из Польского экономического института.

Ранее европейские страны на шесть месяцев продлили экономические санкции против России. Ограничения против финансового, энергетического и оборонного секторов России действуют с 2014 года.