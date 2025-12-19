Двоих россиян арестовали в Болгарии по запросу США

Россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина арестовали в Болгарии по запросу США. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение посольства.

По Ольшанскому суд уже принял решение об экстрадиции, однако сторона защиты планирует его обжаловать. Сотрудники консульского отдела тесно контактируют с самими задержанными и их адвокатами и присутствуют на слушаниях, кроме того, ходатайствовали об улучшении условий их содержания под стражей. Жалоб на здоровье не поступало.

В чем именно обвиняют россиян, не сообщается.

Ранее россиянина задержали в Сингапуре за нарушение американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством. Ему также грозит экстрадиция в США.