Тигр растерзал и съел пожилого грибника в Индии

В Индии пожилой мужчина отправился за грибами и столкнулся с тигром. Встреча обернулась трагической гибелью человека, сообщила газета Times of India .

Мангру Лал Саррат отправился в лес с двумя спутниками. Они вернулись в деревню без него и рассказали, что на 65-летнего Саррата набросился тигр и утащил его в джунгли.

На следующий день рейнджеры отправились на поиски пропавшего мужчины. В глубине леса они обнаружили изуродованные останки Саррата. Хищник успел съесть половину тела.

Рейнджеры преодолели 15 километров пешком, чтобы доставить останки, так как рядом не было дороги.

В конце августа в округе Ситапур в Индии тигр впервые напал на человека. Как сообщил RT, 21-летний Саураб Диксит работал на семейной сахарной плантации в деревне Нарни Катигхара, когда на него набросился тигр. Молодой человек получил смертельные ранения головы, грудной клетки и трахеи и лишился левой ноги. Он скончался на месте.