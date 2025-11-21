Очередной скандал разразился на конкурсе «Мисс Вселенная — 2025». Один из членов жюри, французский композитор и бизнесмен ливанского происхождения Омар Арфуш обвинил его организаторов в жульничестве, сообщил сингапурский телеканал CNA .

«Арфуш вышел из состава жюри 18 ноября за три дня до финала и обвинил организаторов конкурса в жульничестве и подтасовке результатов предстоящего финала», — говорится в материале.

Телеканал сослался на официальное заявление композитора. Арфуш сообщил, что уже проконсультировался с юристами в Нью-Йорке по вопросу подачи официальной жалобы в Генеральную прокуратуру против зарегистрированной в США организации «Мисс Вселенная».

Композитор упомянул помимо жульничества на конкурсе также мошенничество, нарушение контракта, коррупцию, конфликт интересов и злоупотребление полномочиями. Кроме того, рассмотрел на консультации вопросы морального и репутационного ущерба.

Арфуш отметил, что организаторы провели тайное и незаконное голосование, чтобы определить 30 лучших претенденток, еще до прибытия членов жюри на финал конкурса в Бангкок. Организаторы отрицают его обвинения.

Конкурс также покинул французский футболист, экс-игрок «Челси» Клод Макелеле, но он объяснил причину ухода непредвиденными личными причинами.

Появилась информация, что конкурс может покинуть принцесса Бурбон-Сицилийская, герцогиня де Кастро Камилла, но ее заявление пока не прозвучало.

Ранее мисс Ямайка Габриэль Анри рухнула со сцены во время конкурса вечерних платьев.