Мисс Ямайка Габриэль Анри кубарем скатилась со сцены во время полуфинала конкурса «Мисс Вселенная — 2025», проходящем в Таиланде. Об этом сообщило издание Vietnam.vn .

В Сети распространились фото и видео, на которых видно, как Анри, выступающая на конкурсе вечерних платьев, споткнулась и упала на пол со сцены. Девушке потребовалась срочная медицинская помощь. Ее унесли со сцены на носилках.

Остальные участницы продолжили выступление. Организаторы конкурса и Оргкомитет конкурса «Мисс Вселенная Ямайка» пока не сделали официального заявления о состоянии здоровья Анри. Пока неизвестно, успеет ли девушка восстановиться к финалу конкурса.

По информации RT, Анри не получила серьезных травм. Пострадавшая участница — офтальмолог Университетского госпиталя Вест-Индии.

Финал «Мисс Вселенная — 2025» состоится 21 ноября. Трансляцию покажут на многих мировых платформах.

Ранее на конкурсе разразился скандал, когда его организатор, бизнесмен Нават Ицарагрисил оскорбил участницу из Мексики Фатиму Бош.