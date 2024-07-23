Сегодня 17:14 Более 150 жителей Гоа погибли в результате оползней
Количество погибших в результате двух оползней на юге Эфиопии возросло до 157 человек. Об этом сообщило агентство
Reuters.
По предварительной информации, оползень накрыл жителей Гоа. На данный момент спасатели обнаружили 157 тел в двух деревнях, количество жертв может увеличиться. В понедельник, 22 июля, сообщалось о 50 погибших.
Как сообщил сайт
kp.ru, оползень сошел в районе Гезе-Гофа на юге страны. Его вызвали постоянные дожди.
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