Более 150 жителей Гоа погибли в результате оползней

Количество погибших в результате двух оползней на юге Эфиопии возросло до 157 человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

По предварительной информации, оползень накрыл жителей Гоа. На данный момент спасатели обнаружили 157 тел в двух деревнях, количество жертв может увеличиться. В понедельник, 22 июля, сообщалось о 50 погибших.

Как сообщил сайт kp.ru, оползень сошел в районе Гезе-Гофа на юге страны. Его вызвали постоянные дожди.

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