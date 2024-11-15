Двое протестующих прошли в здание парламента Абхазии для переговоров

Два участника протестных акций в Сухуме зашли в здание абхазского парламента, что провести переговоры с депутатами. Об этом ТАСС заявил представитель оппозиции Гарри Кокая.
В диалог с парламентариями вступили Адгур Ардзинба и Темур Гулиа, отметил он.
Во время протестов комплекс правительственных зданий полностью оцепили. Демонстранты с помощью грузовика протаранили ворота у президентской администрации, сторонники оппозиции также забрасывали правоохранителей бутылками, яйцами и файерами.
Протесты вспыхнули после принятия соглашения об инвестиционной деятельности с Россией. Президент Абхазии Аслан Бжания объяснил, что договор поможет привлечь деньги в экономику республики.
Реконструкцию стадиона «Торпедо» в Дмитрове завершат в 2024 году
Президент Абхазии Бжания предпримет меры для стабилизации обстановки в стране
Вечер традиционной русской культуры пройдет в Серпухове 15 ноября
«Мострансавто» назвало топ-10 маршрутов к местам отдыха в Подмосковье
Власти Абхазии отзовут ратификацию соглашения с Россией
Почти 2 тысячи пациентов прошли школу борьбы с сахарным диабетом в Мытищах
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте