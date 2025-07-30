Двое детей из Великобритании утонули в Средиземном море на глазах у отца

Daily Mail: двое детей из Великобритании утонули в Испании на глазах у отца

Двое братьев из Великобритании, 11 и 13 лет, утонули в Средиземном море у берегов испанской Таррагоны на глазах у отца. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Мужчина попытался их спасти, но и сам чуть не погиб — его вытащили спасатели. Теперь ему и другим родственникам мальчиков оказывают психологическую помощь.

Всего, по данным властей Каталонии, с начала купального сезона на пляжах автономного сообщества погибли уже 16 отдыхающих. Они призвали всех, кто видит, что человеку нехорошо в воде, обращаться к береговой охране или экстренным службам.

Ранее 43-летняя жительница Башкирии погибла в реке Буй, пытаясь спасти 11-летнего мальчика, который начал тонуть. При этом сам школьник сумел выбраться из воды.