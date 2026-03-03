«Движутся к депрессии». Европе предрекли проблемы в энергетической сфере из-за Ирана

Из-за разгорающегося на Ближнем Востоке конфликта европейские страны могут столкнуться с энергетическим кризисом. Такой вывод сделал политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала .

Из-за ситуации в Иране Европа столкнется с логистическими проблемами, а если сокращается нефтяная экономика, то замедляется вся экономика, заявил политолог.

«Европа находится в особенно уязвимом положении, потому что мы уже посреди энергетического кризиса, созданного собственными руками, и это только усугубляет ситуацию. Европа — ну, нам не нравятся „грязные“ российские углеводороды, поэтому мы хотели переориентироваться на более „демократичные“ углеводороды из США и Катара», — отметил Крайнер.

Из-за конфликта в Иране могут нарушиться поставки газа из Катара, добавил политолог. Экономическое будущее Европы под удар поставила недальновидная политика европейских лидеров в отношении России, а потом и США.

«Европейские экономики, которые уже находятся в глубокой рецессии, теперь, похоже, движутся к депрессии и, вероятно, гиперинфляции», — резюмировал Крайнер.

КСИР пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. В Корпусе заявили, что из региона «не выйдет ни одной капли нефти».