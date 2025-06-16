Запущенный авиацией Израиля снаряд разрушил автостраду Тегеран — Кум. Власти остановили движение транспорта на этом участке и перенаправили все машины в объезд по старой дороге. Об этом сообщило агентство IRNA .

Руководитель отделения Корпуса стражей Исламской революции генерал-майор Сейед Тимур Хоссейни заявил, что ситуация на автостраде, а также на других магистралях, ведущих в столицу Ирана, остается тяжелой.

По неподтвержденным данным, упавший на трассе Тегеран — Кум снаряд попал в грузовик, перевозивший ракеты. Этим очевидцы объяснили продолжительные взрывы на дороге и столб черного дыма, который поднялся над автострадой.

По информации агентства NourNews, в зону поражения попал международный аэропорт Тебриза в иранской провинции Восточный Азербайджан. В региональном управлении чрезвычайных ситуаций заявили, что дежурные противовоздушной обороны отразили атаку.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пригрозил Израилю мощным ответом, если в ситуацию не вмешается правительство США.

Он подчеркнул, что американцы должны остановить Армию обороны Израиля от продолжения эскалации, чтобы не вынуждать Иран пойти на самые крайние меры.