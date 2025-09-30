Движение судов через Босфорский пролив приостановили из-за заглохшего сухогруза

Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле приостановили в обе стороны из-за заглохшего сухогруза. Об этом сообщил NTV со ссылкой на Минтранс Турции.

По данным министерства, к сухогрузу направили буксиры и катера береговой охраны, судно пришвартовали к причалу. Позже Минтранс сообщил об открытии движения через пролив.

Сухогруз ARDA длиной 98 метров построили в 1984 году, он ходит под флагом Панамы. Судно вышло из Стамбула 30 сентября и 4 октября должно было прибыть в Туапсе.

В феврале 2025 года Босфорский пролив перекрывали из-за непогоды. Причиной стало усиление снегопада, движение судов приостанавливали в обе стороны.