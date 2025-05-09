Движение ХАМАС поздравило избранного папу римского Льва XIV

«Поздравляем папу Льва XIV с его избранием главой католической церкви и выражаем надежду на то, что он продолжит курс покойного папы в поддержку угнетенных и неприятие геноцида в Газе», — уточнило движение.

В ХАМАС подчеркнули, что папа римский Франциск неоднократно проявлял солидарность к палестинскому народу. Руководство движения выразило надежду, что Прево также будет содействовать «прекращению систематических посягательств на исламские и христианские святыни на палестинской земле».

Одним из первых среди мировых лидеров Льва XIV поздравил президент Владимир Путин, сообщали «Известия».Он выразил уверенность, что налаженный диалог России и Ватикана продолжит развиваться. Дональд Трамп назвал избрание папы большой честью для США.